José Mourinho no Bayern Munique ganha força: Português bem colocado nos sites de... apostas

O futuro de José Mourinho tem centrado muitas das atenções da imprensa internacional e a Alemanha pode mesmo vir a ser o próximo destino do técnico português, estando na calha para assumir o comando técnico do Bayern Munique. A goleada sofrida (5-1) frente ao Eintracht Frankfurt foi a gota de água para a direção do clube bávaro, que chegou a acordo para o despedimento do croata Niko Kovac. Desde então, o nome de José Mourinho tem ganho força, até mesmo... nos sites de apostas deportivas.





O treinador português está em segundo lugar nos favoritos da 'Betano', com odds de 4.50, apenas superado pelo holandês Erik ten Hag, treinador do Ajax, que surge com 4.00 de Odds. Logo a seguir está o técnico interino Hansi Flick, com 5.00, ele que passou a liderar a equipa após o despedimento de Kovac. Massimiliano Allegri, ex-treinador da Juventus (5.50), Mauricio Pochettino, líder dos ingleses do Tottenham (25.00) e Wenger, ex-Arsenal (25.00), também estão todos na lista de possíveis nomes oferecidos pela 'Betano'.O Bayern Munique tem cinco vitórias em dez jogos na Bundesliga, estando na 4.ª posição com 18 pontos, a quatro do líder Borussia Monchengladbach. Sem clube desde de dezembro do ano passado, altura em que deixou o comando técnico do Manchester United, José Mourinho tem estado, conforme já admitiu algumas vezes, à procura "do projeto certo" e pode muito bem estar perante um novo desafio. Veremos se Mourinho chega a um entendimento com os alemães e se dá dinheiro a ganhar... aos apostadores!