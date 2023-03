Kahn justifica saída de Nagelsmann do Bayern: «Com um dos melhores plantéis da Europa...»

Oliver Kahn justificou o despedimento de Julian Nagelsmann do Bayern Munique com a irregularidade e falta de evolução da equipa alemã, no seu entender. Ainda assim, o CEO do clube bávaro admite que esta não foi uma decisão fácil de tomar."Temos um dos melhores plantéis da Europa... Mesmo assim, as exibições da equipa não evoluíram ao longo do tempo. Não podemos estar satisfeitos com os resultados e prestações na segunda metade desta temporada", disse Kahn na conferência de apresentação de Thomas Tuchel como novo treinador do emblema germânico."Os últimos dias também foram complicados para nós. Não dormi bem durante uma ou duas noites. É que apesar de tudo, Nagelsmann é um excelente treinador", acrescentou.Já o diretor desportivo Hasan Salihamidzic confirmou que se tratou de "uma decisão difícil": "Trabalhámos bem em conjunto... Mas isto já era mais do que apenas uma fase. Apenas ganhámos cinco dos últimos 10 jogos na Bundesliga e normalmente com dificuldades. Depois da partida com o Bayer Leverkusen, chegámos à conclusão que já não havia ligação entre o treinador e a equipa. Os jogadores já não conseguiam corresponder ao mais alto nível."