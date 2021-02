Karl-Heinz Rummenigge: «Quando li sobre as dívidas do Barcelona quase me engasguei»

Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, não poupa nas críticas ao Barcelona, depois de ser conhecida a situação financeira muito difícil do emblema blaugrana.





Esta segunda-feira, a Marca revelou, por exemplo, que o Barcelona deve salários a vários jogadores, incluindo 63,5 milhões de euros a Lionel Messi. Rummenigge fica incrédulo com estas notícias."Se o Bayern tivesse essa dívida, não conseguia dormir tranquilo à noite. Mas acho que isso não vai mudar nada. Um clube como o Barcelona não vai sofrer pelo valor que tem para uma região como a Catalunha. Mas lamento profundamente que os clubes possam atingir dívidas desta dimensão. No Bayern, fomos e continuamos a ser modelos a seguir. Isto, tendo em conta o que acontece no Barcelona ou até em Itália, onde já nem pagam salários. Aqui, procuramos o sucesso desportivo, mas também a estabilidade económica. Li sobre as dívidas do Barcelona quando estava a tomar o pequeno almoço e quase me engasguei", afirmou o alemão, à Sky Sports.