Kimmich e mais três proibidos de entrar no hotel da concentração do Bayern Munique

O aumento do número de casos de covid-19 na Alemanha levou o estado da Baviera a endurecer as medidas de prevenção, limitando o acesso a hotéis e restaurantes a vacinados e recuperados. Uma má notícia para Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Eric Maxim Choupo-Moting, jogadores do Bayern Munique que, segundo o jornal 'Bild', não vão assim poder concentrar-se com a equipa antes do jogo com o Augsburgo, na próxima sexta-feira.Kimmich já tinha confirmado há umas semanas que não está vacinado, dizendo que prefere esperar para ver se há efeitos secundários das vacinas a longo prazo.Os outros três jogadores não se pronunciaram, mas tudo indica que também não estão vacinados. Estiveram os quatro em quarentena depois de Niklas Süle ter dado positivo. Os PCR entretanto realizados vieram negativos e já foram todos - com exceção de Süle - reintegrados nos treinos.Um funcionário do hotel onde a equipa vai ficar alojada contou ao 'Bild' que Kimmich e companhia não vão poder entrar nas instalações da unidade hoteleira se não estiverem vacinados. "Não haverá nenhum tipo de exceções. Só permitimos a entrada de pessoas vacinadas ou curadas."Markus Söder, presidente do estado da Baviera, não descartou, por sua vez, a possibilidade de impor a vacinação obrigatória em setores como o futebol.