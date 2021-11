Kimmich falha dois jogos do Bayern Munique por não estar vacinado contra a Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional alemão Joshua Kimmich, que não está vacinado contra a covid-19, vai cumprir nova quarentena, depois de ter estado em contacto com uma pessoa positiva, falhando os dois próximos compromissos do Bayern Munique, anunciaram esta sexta-feira os bávaros.

Kimmich, cuja opção pessoal de não tomar a vacina contra o coronavírus SARS-CoV-2 tem sido muito discutida na Alemanha, e alvo de fortes críticas, tinha acabado de cumprir uma quarentena que o afastou das duas últimas partidas da seleção germânica, frente ao Liechtenstein (9-0) e a Arménia (4-1), pelo mesmo motivo.

De regresso ao clube, Kimmich vai agora ficar de fora dos jogos do Bayern Munique contra o Augsburgo, hoje, para a Liga alemã, e contra o Dinamo Kiev, na terça-feira, para a Liga dos Campeões, em partida do grupo E, o mesmo do Benfica, e que integra ainda o FC Barcelona.

O Bayern Munique lidera a Bundesliga, com 28 pontos em 11 jornadas, mais quatro do que o Borussia Dortmund, e também comanda o grupo E da Champions, com 12 pontos em quatro rondas, seguido pelo Barcelona (seis pontos), pelo Benfica (quatro pontos), e pelo Dinamo Kiev (um ponto).

A Alemanha, que conta com uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa (67,9%), está atualmente a ser atingida por uma nova vaga da pandemia de covid-19, descrita hoje pelo ministro da Saúde, Jens Spahn, como uma "emergência nacional".

A covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.