Kimmich recupera da covid mas tem um problema pulmonar e não joga até ao final do ano

?? Der #FCBayern wird seine noch ausstehenden Spiele bis zum Jahresende ohne Joshua #Kimmich absolvieren.



O Bayern Munique informou esta quinta-feira que Joshua Kimmich não vai estar nos jogos que o clube bávaro tem em agenda até ao final do ano. O médio alemão já recuperou da covid-19 mas sofre de um problema pulmonar."Estou satisfeito porque minha quarentena relacionada com a covid-19 terminou. Estou bem, mas devido a uma pequena infiltração num pulmão atualmente não consigo treinar. Portanto, vou fazer um treino específico e mal posso esperar para estar totalmente de volta em janeiro", disse o jogador, citado pelo clube.Kimmich vai assim falhar o jogo de sábado, em casa com o Mainz, seguindo-se a deslocação ao terreno do Estugarda, a 14 de dezembro e a receção ao Wolfsburgo no dia 17.