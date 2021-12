Kimmich tem problema pulmonar e lamenta não se ter vacinado: «Era difícil lidar com os meus medos»

Bayerns Joshua #Kimmich will sich nun doch gegen #Covid impfen lassen. Das äußert er in einem Exklusiv-Interview, das in der "sportstudio reportage" um 17.10 Uhr ausgestrahlt wird. #FCB #ZDF https://t.co/lvyrQugWzn — ZDF sportstudio (@sportstudio) December 12, 2021

Joshua Kimmich, jogador do Bayern Munique que sempre se mostrou relutante no que toca às vacinas contra a covid-19, mudou de ideias e agora quer ser vacinado, segundo contou numa entrevista à 'ZDF', que já divulgou um excerto da conversa.O futebolista alemão não joga desde o dia 6 de novembro. Depois do jogo com o Friburgo, Kimmich foi colocado em isolamento por ter tido um contacto com uma pessoa infetada com covid-19. Mais tarde confirmou-se que tinha contraído a doença, o que prolongou ainda mais a quarentena.A questão é que o jogador ficou com problemas pulmonares, segundo o Bayern explicou em comunicado. Sofreu infiltrações nos pulmões e só regressa aos relvados em janeiro.Esta foi a primeira vez que Kimmich, de 26 anos, falou abertamente sobre a questão da vacinação. "No geral, era difícil demais para mim lidar com o meu medo e as minhas preocupações. Foi por isso que fiquei durante tanto tempo indeciso [sobre tomar ou não a vacina]", explicou o futebolista àquele canal de televisão alemão.O jogador alegava que não há estudos suficientes sobre os efeitos da imunização a longo prazo.