Kimmich torna-se questão de estado: ministro deixa conselho ao médio

As declarações de Joshua Kimmich da semana passada, a propósito da vacinação contra a Covid-19, continuam a dar que falar e agora até assumir uma dimensão de questão de estado, com a direta intervenção pública do Ministro do Interior. Numa mensagem partilhada pelo 'Bild', Horst Seehofer pede ao jogador do Bayern Munique para reconsiderar e, assim, dar o exemplo para os demais.





"Pensa novamente e vacina-te. És uma pessoa com um carácter exemplar. E se te vacinares, outras pessoas dirão 'então, eu também me vou vacinar'", disse o governante, numa mensagem na qual lembrou que a "vacinação é a principal arma para lutar contra a pandemia".