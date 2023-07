Lenda do Bayern Munique arrasa Lucas Hernández: «Não acredito numa palavra. Adeus»

Pouco depois de ter visto confirmada a sua transferência para o Paris SG , Lucas Hernández deixou uma longa mensagem de despedida ao Bayern Munique, onde, para lá de enaltecer o quanto cresceu no clube, assume que a decisão de rumar a outras paragens foi difícil. Um discurso habitual nestes momentos de despedida, que não convenceu toda a gente no campeão alemão.Como o caso de Mehmet Scholl, um dos nomes mais lendários dos bávaros, que não teve qualquer problema de deixar publicamente o seu comentário de reprovação. E não podia ter sido mais direto. "Não acredito numa palavra. Adeuzinho", escreveu o antigo jogador do clube, de 52 anos, provocando bastantes reações de adeptos do próprio clube, quase todos eles alinhando no mesmo sentido.Lucas Hernández, refira-se, deixou o clube ao fim de quatro temporadas nas quais nunca conseguiu justificar os 80 milhões de euros que o Bayern Munique investiu nele em 2019. Para trás ficam 107 jogos, dois golos e dez títulos (quatro Bundesligas, uma Taça da Alemanha, duas Supertaças, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes).