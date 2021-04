Lewandoski pode deixar o Bayern no final da temporada

Robert Lewandoski pode estar de saída do Bayern Munique no final da temporada. A informação é avançada pela Sky Sports, que dá conta de que o agente do avançado polaco, Pini Zahavi, tem estado em conversações com vários 'tubarões' europeus no sentido de avaliar as hipóteses de estes avançarem para a contratação.





Lewandowski, que foi considerado o melhor jogador do mundo em 2020, é o atual melhor marcador da Bundesliga (36 golos) e segue destacado na corrida à Bota de Ouro, que também venceu no ano passado.Com 32 anos, o avançado termina contrato com os bávaros em 2023 mas poderá deixar o clube já na próxima janela de transferências. A Sky Sports adianta que o Bayern pretende manter o jogador, mas caso surja uma proposta considerável os bávaros estarão disponíveis para negociar.