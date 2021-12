Lewandowski chega aos 69 golos em 2021 e iguala melhor ano da carreira de Cristiano Ronaldo

.@Bundesliga_DE | Bayern 4-0 Wolfsburg



Robert Lewandowski fez esta sexta-feira história na Bundesliga, ao alcançar a marca dos 43 golos num só ano civil. O avançado polaco, de 33 anos, torna-se no jogador com mais golos marcados num só ano civil no campeonato germânico, superando o lendário registo que havia sido fixado por Gerd Muller há 49 anos.Mas há mais. Com o golo marcado ao Wolfsburgo , Lewandowski fechou 2021 com 69 apontados (em 59 partidas pelo clube e seleção), conseguindo desta forma igualar o melhor registo de carreira de Cristiano Ronaldo, conseguidos em 2013. Melhor do que estes dois apenas Leo Messi, que em 2012 alcançou 91 golos num ano civil.