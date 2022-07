Lewandowski despede-se dos companheiros no treino do Bayern Munique

Lewandowski se despide de sus compañeros del Bayern en el entrenamiento de esta mañana antes de convertirse en nuevo jugador del Barça #fcblive pic.twitter.com/pbnbAs6DBV — Albert Rogé (@albert_roge) July 16, 2022

Robert Lewandowski despediu-se esta manhã dos companheiros de equipa no treino do Bayern Munique, segundo conta Albert Rogé, jornalista do jornal catalão 'Sport', nas redes sociais.O avançado polaco já foi garantido pelo Barcelona por uma verba a rondar os 45 milhões de euros, mais 5 milhões em variáveis.Lewandowski tinha mais um ano de contrato com o clube bávaro, que não o queria deixar sair, mas a pressão exercida pelo jogador acabou por ser determinante para o desfecho do negócio.