Lewandowski e o penálti falhado frente ao Benfica: «Foi um erro meu»

Lewandowski elegeu o 4-1 como o seu golo preferido do jogo frente ao Benfica. "Nos primeiros 20 minutos, mal toquei na bola. Não é fácil para um avançado manter-se paciente. Depois do primeiro, as coisas ficaram mais fáceis. O meu golo favorito foi o 2º que fiz. Fiquei chateado pelos dois golos sofridos. Não sofrer golos motiva-nos, é importante para o Neuer", disse o polaco, que falou do penálti desperdiçado.





"Foi um erro meu. Vi para onde o guarda-redes se atirou e rematei para o lado errado", assumiu Lewandowski, que entregou a bola do jogo ao árbitro. Antes disso, Lucas Veríssimo falou ao ouvido de Vlachodimos, como que lhe dizendo para onde devia atirar-se.