Lewandowski faz soar os alarmes no Bayern: «Renovação? É a primeira vez que oiço isso...»

A renovação de Lewandowski pelo Bayern continua a ser uma incógnita, e este sábado, após a vitória dos bávaros no terreno do Eintracht Frankfurt ( 1-0 ), o avançado mostrou-se surpreendido com as palavras do diretor de futebol dos germânicos, que afirmou que ainda pretendia negociar com o jogador."Estamos decididos a manter o Robert", explicou Hasan Salihamidzic. Logo após a partida, o ponta-de-lança foi questionado acerca de um possível acordo mas respondeu de forma inesperada, fazendo soar os alarmes."É a primeira vez que estou a ouvir isso...", disse o avançado, que termina contrato em junho de 2023.A Sky Sports adianta mesmo que o polaco já terá deixado um ultimato ao Bayern: ou renova o mais rápido possível, ou poderá sair já este verão e rumar a outro destino.Recorde-se que o Real Madrid já demonstrou interesse na contratação de Lewandowski.