Lewandowski pede ao empresário para negociar com o Real Madrid

O nome de Lewandowski tem sido muito falado esta semana devido à entrega da Bola de Ouro a Messi mas o polaco não está na ordem do dia apenas por este motivo. Segundo o diário 'As', o avançado acredita que a sua etapa no Bayern Munique chegou ao fim e que uma mudança para Espanha seria o passo certo para provar o seu valor noutro campeonato. A visibilidade do clube 'blanco' poderá ser um fator decisivo no momento de atribuição de prémios individuais, algo que lhe agrada.O jornal espanhol adianta que Lewandowski já deu ordem ao seu agente, Pini Zahavi, para dar prioridade a uma eventual oferta que chegue por parte do Real Madrid. O contrato do polaco termina no verão de 2023 e isto obriga o Bayern de Munique a vender o jogador no próximo verão para poder receber algum dinheiro no negócio.O Real Madrid já tinha tentado contratar Lewandowski em 2013 depois do polaco ter dado nas vistas, ainda ao serviço do Borussia Dortmund, com um póker frente ao clube merengue, na Liga dos Campeões. O polaco acabou por rumar ao Bayern de Munique em 2014 a custo zero.