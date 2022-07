Lewandowski pode fazer 'greve' mas Bayern Munique não acredita em "provocações"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lewandowski deverá integrar os trabalhos do Bayern a 12 de julho, mas a imprensa alemã alerta para a possibilidade de o polaco não se apresentar após o clube da Baviera ter rejeitado três ofertas do Barcelona.O 'Bild' avança que o Barcelona não deverá estar disposto a apresentar uma quarta proposta pelo avançado, mas sublinha que muito dificilmente Lewandowski se irá apresentar às ordens de Julian Nagelsmann no primeiro dia, algo que Uli Hoeness não concebe. "Não posso imaginar esse tipo de provocações. Lewandowski é um profissional e sempre se comportou de forma impecável. Estou confiante que quando isto acabar, ele irá voltar ao trabalho tranquilamente", afirmou o presidente honorário dos bávaros.