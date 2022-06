Lewandowski pressiona Barcelona para acelerar as negociações com o Bayern Munique

A transferência de Robert Lewandowski para o Barcelona continua num impasse. O avançado polaco quer ter o seu futuro resolvido antes de 12 de julho, altura em que os jogadores do Bayern se devem apresentar no centro de treinos do clube bávaro, em Munique, e apenas pretende voltar às instalações do clube para se despedir dos seus companheiros de equipa e de todo o staff.Segundo escreve o diário espanhol 'AS', o polaco instou o Barcelona através do seu agente Pini Zahivi a acelerar a sua transferência, tendo deixado clara a sua intenção de quer mesmo mudar-se para a Catalunha. O agente de Lewandowski fez saber a Joan Laporta, presidente do Barcelona, o esforço que o seu cliente tem feito durante este período e que cabe agora aos blaugrana agir em conformidade. Contudo, a situação do lado do Barcelona não aparenta ser favorável: o clube catalão está à espera de fechar os negócios que tem em mão, relativamente à venda dos direitos televisivos da La Liga, que podem chegar aos 500 milhões de euros.Do outro lado existe ainda a pressão feita por Xavi Hernández, que terá pedido à direção dos culés para que Lewandowski se junte ao clube o mais depressa possível. O treinador disse ao diretor desportivo do clube, Mateu Alemany, que gostaria de ter o polaco a partir de 11 de julho, dia em que os internacionais do Barcelona que participaram na Liga das Nações se vão reunir com o restante plantel. Além disso, de um ponto de vista de marketing, é também considerado vital que o avançado do Bayern seja um dos protagonistas da digressão americana que o Barcelona irá realizar a 16 de julho.Está claro que as negociações entre os dois clubes estão prestes a entrar num ponto decisivo, isto porque de acordo com a 'Sky Sports' alemã, o Bayern Munique terá alterado, há pouco mais de 15 dias, o estatuto do jogador de intransferível para alguém que admitem negociar por valores a rondar os 60 milhões de euros. No entanto, esse valor é considerado demasiado elevado pelos culés, tendo em conta que no próximo ano o jogador termina contrato com o clube alemão e em agosto fará 34 anos. Por estes motivos, os alemães estariam dispostos a pagar cerca de 40 milhões. Em qualquer caso, espera-se que a conclusão das negociações sejam rápidas, pois nenhum dos lados quer que esta se torne na novela do verão.