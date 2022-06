Lewandowski pressiona saída mas garante: «Eu e o Bayern Munique não somos inimigos»

Robert Lewandowski continua a falar da sua intenção de deixar o Bayern Munique este verão e agora, numa entrevista ao jornal alemão 'Bild', disse esperar chegar a um acordo com o clube. O avançado polaco, que quer mudar-se para o Barcelona tem mais um ano de contrato com a formação bávara."Tentei sempre dar o melhor de mim ao Bayern e gosto muito dos adeptos, que sempre me apoiaram. Mas penso que se não fosse sincero agora, não estaria a ser justo com eles. Espero que um dia me entendam", considerou o avançado, reiterando que chegou o momento de viver "uma nova etapa"."Respeito o Bayern e as suas regras, depois de tantos anos aqui não quero que vejam isto como algo egoísta, tenho contrato, mas também quero que o clube entenda como me sinto. Informei o Bayern e expliquei publicamente que tomei a decisão de não renovar. Assim já não se falava sobre o meu futuro no clube e acabavam-se as especulações", acrescentou.Lewandowski explicou ainda que não quer "forçar nada". "Trata-se de encontrar a melhor solução para ambas as partes, sempre foi o que defendi. Quero que tudo isto termine, há que acalmar os ânimos porque o Bayern e eu não somos inimigos. Um conflito como este dá lugar a muitos títulos..."