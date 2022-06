Lewandowski sobre a decisão de deixar o Bayern: «Espero que os adeptos me entendam um dia»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista polaco Robert Lewandowski voltou esta sexta-feira a expressar o desejo de abandonar o Bayern Munique após oito temporadas no clube, mas salientou que não quer entrar em "conflito" com o emblema bávaro.

"Não quero forçar nada. Trata-se de encontrar a melhor solução para todos. Ainda tenho um ano de contrato, por isso pedi ao clube a autorização para a transferência. Acho que na situação atual é a melhor solução, principalmente porque o clube ainda pode receber dinheiro", afirmou Lewandowski em declarações ao jornal germânico 'Bild'.

O avançado de 33 anos, que recebeu duas vezes o prémio de melhor jogador do ano da FIFA, acrescentou que tem "grande respeito" pelo Bayern Munique e que o clube se tornou numa "segunda casa".

"Não quero entrar numa escalada de palavras e não quero entrar em conflito. Quero sair a bem. Espero que os adeptos me entendam um dia", referiu o internacional polaco, sete vezes melhor marcador da Bundesliga.

Recentemente, através do diretor Hasan Salihamidzic, o clube demonstrou a intenção de manter Lewandowski no clube até final do seu contrato, que termina em julho de 2023.

Com o Bayern Munique, o jogador polaco conquistou oito Bundesligas (tem 10 no total), uma Liga dos Campeões e quatro Taças da Alemanha.

Lewandowski foi também o melhor marcador da Champions com 15, em 2019/20, época em que o emblema bávaro conquistou o título.