Lewandowski vai reforçar o Barcelona: «Foram oito anos especiais no Bayern»

O futebolista polaco Robert Lewandowski, que deverá ser anunciado como reforço do FC Barcelona, disse hoje que viveu oito anos "especiais" no Bayern Munique, depois de se despedir dos companheiros nos bávaros.

"Estes oito anos foram especiais e isso não se esquece. Estive muito bem em Munique", referiu, em declarações ao canal de televisão Sky Sports.

Lewandowski diz que vai viajar em breve, mas que quer voltar a Munique para se despedir de todos os elementos do Bayern Munique, depois de hoje o ter feito com os companheiros de equipa.

"Hoje despedi-me dos rapazes no campo. Não estava preocupado por sofrer uma lesão no treino. Pode acontecer-me algo em casa. Queria manter-me em forma e voltar a treinar com eles", referiu.

De acordo com a comunicação social, o internacional polaco, de 34 anos e eleito nas duas últimas temporadas o melhor jogador do mundo pela FIFA, vai custar ao FC Barcelona 45 milhões de euros, aos quais se podem juntar mais cinco por objetivos.