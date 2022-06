Lewandowski explica por que quer sair do Bayern Munique: «Algo morreu dentro de mim...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Robert Lewandowski reiterou a vontade de deixar o Bayern Munique este verão. O avançado tem mais um ano de contrato com o clube bávaro, mas pretende mudar-se para o Barcelona na próxima temporada."Só quero deixar o Bayern, a lealdade e o respeito são mais importantes do que o trabalho, a melhor maneira é encontrar uma solução para as duas partes", frisou o polaco numa entrevista ao podcast 'Onet Sport'. "Algo morreu em mim, quero deixar o Bayern e procurar novas emoções na minha vida."O jogador explicou também que não pondera outro destino que não seja o Barcelona. "Não considero outra proposta", atirou Lewandowski quando o entrevistador se referiu "ao clube que toda a gente fala".