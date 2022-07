Lothar Matthäus olha para o Bayern e desconfia: «De onde está a sair tanto dinheiro?»

Lothar Matthäus, antigo internacional alemão e ex-jogador do Bayern Munique, questionou, em declarações ao jornal 'Bild', de onde estará a vir o dinheiro para o clube fazer contratações, isto depois de a formação bávara ter dito durante muito tempo que ia ter de compensar a quebra das receitas registada durante a pandemia."Pergunto-me de onde está a sair tanto dinheiro de repente. Até há bem pouco tempo dizia-se que tinha havido menos receita por causa da pandemia. Por isso não renovaram com o o Lewandowski e a situação do Gnabry continua por esclarecer", considerou o antigo médio, de 61 anos."Agora vem o (Sadio) Mané por 41 milhões de euros, o (Konrad) Laimer deve vir por 20 ou 30 milhões e o De Light por 60, 70 ou até mesmo 80 milhões", acrescentou.É possível que estas compras sejam feitas com base em algumas vendas, nomeadamente de Lewandowski, por quem o clube pede 50 milhões; de Gnabry, por 40, e de Benjamin Pavard, entre 30 e 35 milhões.