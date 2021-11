Mais problemas no Bayern Munique: Kimmich também está infetado com a Covid-19

Crescem os problemas no Bayern Munique à conta da polémica antivacinas protagonizada por alguns elementos do plantel. Agora, e depois de Choupo-Moting ter sido infetado pela Covid-19 , foi a vez de Joshua Kimmich também testar positivo num teste realizado depois de já ter estado num período de quarentena devido a um contacto de risco. De acordo com o clube bávaro, o internacional alemã encontra-se isolado e bem de saúde.Choupo-Moting e Kimmich são dois dos cinco jogadores que inicialmente se mostraram desfavoráveis à vacinação contra a Covid-19, algo que levou mesmo o Bayern Munique a avançar com a medida de um corte salarial por cada semana de ausência por conta de eventuais quarentenas. A decisão do clube acabou por levar já a uma reação, com Serge Gnabry e Jamaal Musiala a decidirem, segundo a 'Kicker', receber a primeira dose da vacina. O outro, ao que tudo indica ainda por vacinar, é Michael Cuisance.