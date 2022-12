Manuel Neuer fratura perna direita a esquiar e diz adeus à temporada

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manuel Neuer (@manuelneuer)

Manuel Neuer, guarda-redes da seleção da Alemanha e do Bayern Munique, sofreu um acidente a esquiar e vai falhar o resto da temporada.O jogador contou no Instagram que foi vítima de uma fratura na perna direita e até foi sujeito a uma cirurgia."Olá a todos. Posso dizer que o final do ano definitivamente podia ter sido melhor... Enquanto tentava clarear a cabeça a esquiar, parti a parte inferior da perna. A cirurgia de ontem correu muito bem. Muito obrigado à equipa médica! No entanto, dói saber que a atual temporada acabou para mim. Cuidem-se!", escreveu no Instagram.Neuer integrou a seleção da Alemanha que no Mundial do Qatar não passou a fase de grupos.