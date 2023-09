Manuel Neuer regressa aos treinos do Bayern Munique após dez meses

O guarda-redes germânico Manuel Neuer voltou esta quinta-feira a integrar um treino coletivo do Bayern Munique, depois de uma ausência de quase dez meses devido a uma grave lesão na perna direita, informaram em comunicado os bávaros.

"É uma sensação ótima estar de volta ao campo com meus companheiros. Fiquei feliz", destacou Manuel Neuer, capitão do Bayern Munique, que venceu duas Liga dos Campeões (2013 e 2020) e foi campeão do mundo em 2014 com a Alemanha.

Neuer, de 37 anos, lesionou-se com gravidade no início de dezembro de 2022, num acidente enquanto fazia esqui nos Alpes Bávaros, fraturando a parte inferior da perna direita.