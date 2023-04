Matthäus ataca direção do Bayern Munique e visa Kahn: «Gosta de espairecer, de ir jogar golfe...»

O momento negativo do Bayern Munique continua a não passar despercebido ao mundo do futebol. Os bávaros ocupam o 2.º lugar da Bundesliga a cinco jornadas do final do campeonato - um ponto atrás do Borussia Dortmund - e foram eliminados nos quartos de final da Liga dos Campeões pelo Manchester City , numa altura em que a gestão de Oliver Kahn começa a gerar muitas críticas. Lothar Matthäus, antigo internacional alemão e lenda do clube, garante que o diretor geral "perdeu o controlo"."A qualquer momento pode acontecer algo que não era esperado há três ou quatro meses. É claro que Oliver Kahn perdeu o controlo. Esperava mais liderança de Herbert Hainer [presidente do clube]. Em retrospetiva, as contratações de Salihamidzic também não foram tão boas como se pensava", frisou Matthäus, em declarações ao 'Bild'.E acrescentou: "Kahn é invisível para os funcionários. Tem outros tipo de interesses. A família, gosta de espairecer, de ir jogar golfe... De repente, precisa de assumir as responsabilidades numa empresa em crise. É um mundo novo para ele. Talvez tenha subestimado [o momento]. Em Munique, as pessoas vivem para o Bayern e sofrem com o clube. Percebo isso nas conversas de rua à hora de almoço. Mas o Oliver não está lá, então não faz ideia daquilo que motiva os fãs", concluiu.O Bayern, refira-se, soma apenas uma vitória nos últimos seis jogos, um triunfo em casa do Friburgo por 1-0