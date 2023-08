Matthäus e a contatação de Harry Kane: «O Tottenham 'chantageou' o Bayern Munique»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lothar Matthäus, ex-futebolista do Bayern Munique, não está convencido com a contratação de Harry Kane por parte dos bávaros. O antigo médio diz mesmo que os alemães foram 'chantageados' pelos spurs."Os dirigentes do Bayern estavam 100 por cento convencidos que o Harry Kane era a contratação. E assim chegaram a estes limites. Por isso o Tottenham 'chantageou' o Bayern. Um milhão aqui, depois um pouco mais... Queríamos este jogador", explicou.Mas Matthäus tem dúvidas sobre o negócio. "100 milhões por um avançado de 30 anos... O Lewandowski tem mais três e vendêmo-lo por 50. Espero que acabe por valer a pena", acrescentou.