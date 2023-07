Matthäus e os 100 milhões por Harry Kane: «Teria sido mais barato renovar com Lewandowski»

Lothar Matthäus, antigo jogador do Bayern Munique, não vê com bons olhos a aposta dos bávaros na contratação de Harry Kane, com o Tottenham a pedir valores próximos dos 100 milhões de euros."Kane é um dos melhores avançados do Mundo, uma máquina de fazer golos. É inteligente, corre, é bom no jogo aéreo, mas é discutível que 100 milhões de euros seja um preço adequado para um jogador com quase 30 anos", disse o antigo futebolista.Depois, deixou um reparo à gestão do Bayern: "Se tivessem renovado com o Lewandowski por três anos, dando-lhe um aumento, teria sido mais barato. Passou um ano insatisfeito em Munique e ter-se-ia gastado menos do que se pretende gastar agora com o Kane agora."Robert Lewandowski, recorde-se, rumou ao Barcelona no verão do ano passado.