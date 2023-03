Müller: «Contra Messi as coisas correm sempre bem, o nosso problema era o Ronaldo no Real Madrid»

O Bayern Munique eliminou, esta quarta-feira, o PSG da Liga dos Campeões ( 2-0 na Alemanha , depois de ter vencido por 1-0 em França), um resultado que não é novidade para Thomas Muller no que diz respeito ao confronto com Messi. O médio alemão voltou a levar a melhor sobre o astro argentino, algo que já havia conseguido em outras ocasiões quando este atuava pelo Barcelona e, no final da partida, fez questão de deixar isso claro."Contra Messi, as coisas correm sempre bem a todos os níveis, principalmente no que diz respeito a resultados. A nível de clubes, o nosso problema era o Ronaldo quando estava no Real Madrid...", atirou o germânico, citado pelo 'AS', antes de deixar elogios ao argentino."Tenho o maior respeito por ele e por aquilo que fez no Mundial", concluiu.Com este resultado, o Bayern Munique segue para os quartos de final da Liga dos Campeões, onde também já estão Benfica, Milan e Chelsea.