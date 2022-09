Müller e o reencontro com Lewandowski: «Mané disse-me para ter cuidado e não lhe passar a bola»

Thomas Müller abordou o reencontro com Robert Lewandowski, que esta terça-feira vai regressar à Allianz Arena para o jogo da Liga dos Campeões entre o Bayern Munique e o Barcelona. Os dois vão voltar a estar juntos em campo, mas agora com camisolas diferentes, o que tem gerado algumas brincadeiras na equipa alemã."Nos últimos 10 dias, Sadio Mané tem-me dito, na brincadeira, para ter cuidado e não passar a bola sem querer ao Lewandowski. Temos de fazer o nosso jogo amanhã e não pensar em Lewy [Lewandowski]", afirmou Müller na conferência de imprensa de antevisão ao jogo."A nossa conexão em campo desenvolveu-se ao longo dos anos, mas agora temos muitos jogadores móveis na frente e não temos um jogador fixo. Os adversários não sabem quem é que vai jogar nessa posição [no centro do ataque], mas temos de fazer com que resulte", frisou, perspetivando um grande duelo europeu."Quando as melhores equipas europeias se encontram, todos estão muito motivados. Estamos conscientes de que o Barcelona teve um grande arranque de época. Já marcaram muitos golos. Gosto disso. Temos de estar nos nossos limites para ganhar o jogo", vincou Müller.