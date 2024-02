Müller usa desequilíbrios de Grimaldo para arrasar companheiros de equipa: «O Bayer joga futebol...»

Thomas Müller criticou abertamente os seus colegas de equipa no Bayern Munique, na sequência da derrota (3-0) no terreno do Bayer Leverkusen. O internacional alemão disse mesmo que são precisos mais "tomates", citando uma expressão anterior de Oliver Kahn, e deu o exemplo de Alejandro Grimaldo para constatar a forma mais criativa e sem espartilhos com que os farmacêuticos jogaram."No Bayer, nem todos os movimentos estão planeados quando o Grimaldo aparece pela esquerda. Eles simplesmente são criativos, jogam futebol e procuram soluções. Já nós é passe de A para B, de B para C e ninguém tem a liberdade de tentar ser criativo. Nós também fazemos isso, mas não nos jogos, quando a pressão aparece. E é isso que espero do Bayern e desta equipa", começou por dizer o avançado, visivelmente irritado, na flash interview."Há sintomas que vemos em campo, por isso sinto-me f.... O Bayer mereceu vencer. O que me irrita é que a equipa mostra uma melhor abordagem no treino, quando somos corajosos e estamos sem amarras. É aqui que sinto que faltam 'tomates', citando o Kahn. Podemos sentir a pressão, claro, mas ela tem de nos dar energia. Há jogadores internacionais de calibre suficientes, por isso não é preciso falar do treinador", rematou Müller, descartando culpas de Thomas Tüchel.