Mulher de Lewandowski já segue o perfil do Barcelona no Instagram

A possível transferência de Robert Lewandowski para o Barcelona tem sido uma das maiores novelas deste mercado de transferências. Recentemente, o avançado internacional polaco regressou aos treinos do Bayern Munique, algo que acabou por retirar algumas esperanças aos adeptos culés sobre uma possível transferência do eleito pela FIFA Melhor Jogador do Mundo em 2020, o último ano em que o prémio foi entregue. Contudo, esta terça-feira, essa esperança reacendeu-se com um simples gesto de Anna Lewandowski, mulher do experiente ponta-de-lança, nas redes sociais, que começou a seguir o perfil oficial do Barcelona.