Na Alemanha dizem que Manuel Neuer pode ter a carreira em risco

O jornal alemão 'Bild' escreve Manuel Neuer, de 36 anos, pode ter sofrido uma lesão bem mais grave do que foi revelado inicialmente pelo Bayern Munique.O guarda-redes sofreu uma fratura na perna direita quando esquiava nas férias, pouco depois de a Alemanha ter sido eliminada no Mundial. Na altura o Bayern Munique falou numa fratura da tíbia, mas o 'Bild' explica que a lesão terá sido mais grave, pois a queda terá provocado uma fratura exposta da tíbia e do perónio, o que levará a um tempo de recuperação bem mais prolongado, colocando inclusivamente em risco a carreira do guarda-redes, de acordo com o mesmo jornal.O 'Bild' escreve ainda que contactou pessoas próximas do jogador, que não quiseram confirmar nem desmentir a informação.O Bayern Munique procura um guarda-redes para assinar já um contrato até 2024 ou 2025, pois há dúvidas relativamente ao nível de Neuer quando (e se) o guarda-redes alemão regressar.