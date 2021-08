Nagelsmann aponta ao PSG e à transferência de Messi: «Há outras quantias que não são divulgadas...»

A transferência de Messi para o PSG tem agitado este defeso e muito se tem falado desde então. Julian Nagelsmann também não conseguiu fugir ao tema na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Borussia Mönchengladbach, da jornada inaugural da Bundesliga.





O treinador do Bayern Munique não compreende como é possível que as entidades que regem o futebol mundial permitam que os clubes pratiquem valores tão elevados nas contratações e nos salários dos jogadores, mostrando--se preocupado com o facto de alguns emblemas poderem ficar "para trás" ao nível financeiro."Há o risco de ficarmos para trás. Para nós ainda pode ser 'fácil', mas outros clubes alemães vão enfrentar uma situação ainda mais complicada. Há a questão dos investidores, as questões fiscais que complicam a situação na Alemanha e ainda o contrato televisivo, que é um pouco mais baixo do que em Inglaterra. Isso faz com que alguns clubes ganhem e gastem mais dinheiro", começou por referir.Depois completou a ideia: "Eu também ocasionalmente esfrego os olhos, surpreendido com a forma como as coisas acontecem. Porque nessa transferência [de Messi], como aconteceu com os jogadores que foram transferidos nos últimos dias, não se trata só dos números de que se fala, uma vez que há que somar outras quantias que não são divulgadas e que representam muito mais dinheiro. Isso é algo que não é fácil de financiar e não percebo como é que alguém o pode permitir", alertou.Recorde-se que Borussia Mönchengladbach e Bayern Munique encontram-se esta sexta-feira (19h30), no jogo que marca o arranque da Bundesliga 2021/22.