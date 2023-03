Nagelsmann e a perda da titularidade de Cancelo: «Houve um treino em que não trabalhou tão bem»

João Cancelo não foi titular na, onde o clube bávaro garantiu a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, à semelhança do que já tinha acontecido em partidas anteriores, e Julian Nagelsmann explicou agora porquê."Ele vai ter hipóteses de alinhar de início. Reage sempre de forma positiva. Houve uma sessão de treino em que não trabalhou tão bem, mas tivemos uma boa conversa depois e isso ajudou-o", explicou o treinador na antevisão do jogo de amanhã da Bundesliga, diante do Augsburgo.O defesa português, que se encontra na Alemanha emprestado pelo Manchester City, entrou na partida com o PSG a quatro minutos do fim e fez a assistência para o golo de Gnabry.