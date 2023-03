Nagelsmann: «Merecemos a vitória»

A cara de felicidade de Julian Nagelsmann não deixava dúvidas quanto à importância do triunfo () sobre o PSG nos oitavos de final da Liga dos Campeões. "Defendemos melhor na segunda parte e fomos perigosos com bola. No final merecemos a vitória", disse o técnico do Bayern, destacando o corte decisivo de De Ligt após o remate de Vitinha: "Nove em cada 10 defesas teriam parado de correr."