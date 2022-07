Nagelsmann: «Barcelona é o único clube que não tem dinheiro, mas depois compra os jogadores que quer»

Julian Nagelsmann, jovem treinador do Bayern Munique, lançou esta terça-feira claras suspeitas à alegada crise financeira que o Barcelona diz estar a atravessar.





Em conferência de imprensa realizada hoje, o técnico campeão pelos bávaros na última temporada mostrou-se estupefacto com a facilidade que os blaugrana têm em contratar jogadores por verbas milionárias, mesmo... não tendo dinheiro."O Barcelona é o único clube que não tem dinheiro, mas depois compra todos os jogadores que quer. Não sei como o fazem. É meio estranho e louco", disse o técnico alemão, em declarações citadas pelo jornal 'Bild', quando questionado sobre a ida de Robert Lewandowski para o Barcelona por 45M€ (negócio que poderá chegar aos 50M€ mediante objetivos).Recorde-se que este verão os 'culés' já gastaram mais de 100 milhões de euros, somando as contratações do avançado internacional polaco à de Raphinha, brasileiro que se transferiu do Leeds United por 58M€ (+10M€ mediante objetivos).