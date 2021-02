«Jérôme Boateng disse coisas muito más sobre a ex-namorada, ela ficou perturbada»

A imprensa inglesa avança esta quinta-feira que a namorada de Jérôme Boateng, que apareceu morta num apartamento em Berlim, cometeu suicídio, precisamente no dia em que o filho - fruto de outra relação - comemorava o 6.º aniversário. Kasia Lenhardt, modelo de 25 anos, e o futebolista do Bayern Munique tinham terminado a relação há uma semana.





Foi uma amiga da modelo que contou ao 'Daily Mail' que Kasia Lenhardt estava sozinha e que era o dia do aniversário de Noah, o filho nascido quando ela tinha 19 anos. "Um membro da família chamou a polícia porque não conseguiam entrar em contacto com ela e estavam preocupados", disse a amiga, que prosseguiu: "Ela morreu depois de o Jérôme ter dado uma entrevista em que ele dizia que o relacionamento entre ambos tinha terminado. Ele disse coisas muito más sobre a Kasia, ela ficou muito perturbada."Um porta-voz da polícia de Berlim confirmou a chamada da família. "Ontem [anteontem], por volta das 8 e meia da noite houve uma operação da polícia em Charlottenburg por suspeitas de suicídio. Foi encontrada uma pessoa sem vida dentro da casa. Não havia indicações do envolvimento de terceiros."Os pais da modelo emitiram um comunicado. "É com grande tristeza que confirmamos a inesperada morte da nossa filha Kasia, a 9 de fevereiro de 2021. Agradecemos a todos a simpatia, mas ao mesmo tempo pedimos que que contenham nas expressões de dor, para que possamos fazer o nosso luto neste momento difícil."