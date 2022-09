O craque do povo: Sadio Mané passou 105 minutos a dar autógrafos e a tirar selfies

#Mane #FCBayern

This guy is so humble. He signed autographs and Made pictures for Ober 1h 30 mins With Every fan. Great guy. @SMane_Officiel pic.twitter.com/NyutErrcLv — Hugo (@20oneHugo) September 4, 2022

O Bayern Munique abriu este domingo as portas do centro de treinos, num momento de comunhão com os adeptos no qual mais de mil fãs acorreram ao Säbener Straße para ver os jogadores em ação e, no final, tentar um sempre muito desejado autógrafo. Praticamente todos os jogadores acederam ao pedido dos fãs neste particular, mas Sadio Mané decidiu fazer muito mais.Segundo o 'Bild', o avançado senegalês esteve cerca de 105 minutos a tirar fotos a dar autógrafos a todos os fãs que o abordavam, o que naturalmente serviu para reforçar um estatuto que o ex-Liverpool tem forjado ao longo da sua carreira, de ser um verdadeiro 'craque do povo'.