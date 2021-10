O miúdo que deslumbra no Bayern e na seleção alemã: «A minha mãe ainda me leva ao treino»

Quem aos 18 anos pode dizer que joga num dos melhores clubes do Mundo, que já competiu em dois países e até ajudou um deles a qualificar-se para o Mundial de 2022? Jamal Musiala, obviamente.





O jovem médio ofensivo do Bayern Munique é internacional alemão - marcou recentemente um golo à Macedónia do Norte - mas viveu parte da sua vida em Inglaterra, de onde o pai é natural. Vestiu as cores da Inglaterra nos escalões de formação, mas depois decidiu-se pela Alemanha, a pátria da mãe. No Bayern já fez 48 jogos, marcou 11 golos e ajudou a equipa a conquistar a Bundesliga na época passada."Quando eu era miúdo se não marcasse chorava em casa...", recorda bem-humorado Jamal Musiala, em declarações à BBC."A minha mãe foi para a universidade de Southampton e estivemos lá durante quatro meses. Tentei jogar no Southampton, mas depois o Chelsea viu-me e ofereceram-me um teste. E eu pensei 'por que não jogar no Chelsea?', contou o jogador, que nasceu em Estugarda. Na altura tinha 7 anos."A minha mãe perguntou-se se eu queria jogar futebol em Inglaterra porque isso representava uma grande mudança, mas eu estava determinado. Não hesitei, só queria jogar futebol. Estava nervoso, não falava a língua lá muito bem... Em seis meses aprendi a falar inglês", continuou.Até que em 2019, com 16 anos, surgiu o convite do Bayern Munique para voltar à Alemanha. "Eles apresentaram-me um bom plano, no sentido de passar pelos escalões, sem pressas. Confiei neles e correu tudo bem, sinto-me confortável."Foi chamado à equipa principal dos bávaros na época passada e não desiludiu. "Ao início ficava nervoso, vias as estrelas da equipa, via o Robert Lewandowski com alguma regularidade, não é normal. Mas depois, ao fim de algum tempo, tudo acalmou e acho que posso dizer que eles até são meus amigos..."Mas enquanto as estrelas do Bayern chegam aos treinos e jogos ao volante de potentes 'máquinas', Jamal Musiala viaja à 'pendura', com a mãe. "A minha mãe ainda me leva para o treino e vai buscar-me depois. Não há problema. É um bocado infantil, eu sei, mas estou a tirar a carta. Devo tê-la nas próximas semanas."