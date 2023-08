Oficial: Harry Kane assina pelo Bayern Munique até 2027

Depois de muitos avanços e recuos, aí está. O Bayern Munique oficializou este sábado a contratação de Harry Kane, que chega proveniente do Tottenham.De acordo com a imprensa internacional, os bávaros desembolsaram 120 milhões de euros pelos serviços do goleador de 30 anos que assinou até junho de 2027.O internacional inglês por 84 vezes mostrou-se muito entusiasmado com a novo desafio na sua carreira: "Estou muito feliz por fazer parte do Bayern. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e eu sempre disse que queria competir e provar o meu valor ao mais alto nível durante a minha carreira. Este clube é definido pela sua mentalidade vencedora - é muito bom estar aqui."Harry Kane chegou ao Tottenham com apenas 13 anos, em 2006, foi cedido ao Leyton Orient e estreou-se oficialmente pela equipa principal aos 18 anos, em 2011. Depois, somou sucessivos empréstimos - Millwall, Norwich e Leicester - antes de se fixar no ataque dos spurs. No total, o avançado de 30 anos fez 435 encontros, nos quais marcou 280 golos e fez 65 assistências.