Oficial: Raphaël Guerreiro reforça Bayern Munique

Ablösefreier Neuzugang: #FCBayern nimmt Raphaël Guerreiro unter Vertrag. ? — FC Bayern München (@FCBayern) June 23, 2023

O Bayern Munique oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Raphaël Guerreiro até junho de 2026.O lateral português, de 29 anos, chega aos bávaros a custo zero depois de ter terminado contrato com o Borussia Dortmund, clube que representava desde 2016.Internacional pela seleção das quinas em 64 ocasiões, nas quais apontou quatro golos, Guerreiro realizou 36 partidas pelo Dortmund na temporada passada."Quando o Bayern Munique falou comigo, tomei rapidamente a minha decisão. É uma honra para mim jogar por este grande clube e também aprecio muito Thomas Tuchel [o treinador] pelo tempo que passámos juntos no Dortmund. Sou um jogador que gosta sempre de ter a posse de bola - o importante é dominar o jogo. Quero criar oportunidades. Farei de tudo para ganhar o maior número de títulos possível. É essa a filosofia do Bayern", disse o jogador aos meios oficiais dos alemães.