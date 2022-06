Oficial: Sadio Mané já é jogador do Bayern Munique

O Bayern Munique acaba de oficializar a contratação de Sadio Mané. O avançado senegalês deixou o Liverpool e assinou contrato até 2025.Embora os valores do negócio não tenham sido divulgados oficialmente, o jogador, de 30 anos, proporciona um encaixe de 32 milhões de euros ao Liverpool, uma verba que pode subir até aos 41M€ se forem atingidos determinados objetivos."Estou muito feliz por estar finalmente no Bayern Munique. Falámos muito e senti que havia mesmo muito interesse deste grande clube desde o início, por isso para mim nem houve dúvidas. É a altura certa para este desafio. Quero conquistar muito por este clube, na Europa também. Enquanto estive no Salzburgo vi muitos jogos do Bayern - gosto muito deste clube!"