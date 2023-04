Oliver Kahn arrasa jogadores do Bayern Munique após derrota: «Têm de mexer o rabo!»

Há quatro jogos sem vencer, o Bayern Munique perdeu ontem na visita ao Mainz, na Bundesliga, e Oliver Kahn não gostou de ver a falta de empenho de alguns jogadores em campo. O diretor geral do clube bávaro garante que a culpa não é do treinador, Thomas Tuchel, mas sim da falta de atitude dos futebolistas."Fizemos uma segunda parte catastrófica. Quem tem uma equipa que quer ser campeã da Alemanha? Vai ser difícil a jogar assim", explicou Kahn, em declarações à Sky Alemanha."Há 11 homens em campo que têm de mexer o rabo para marcar golos por este clube! O que a equipa mostrou hoje em campo não chega para conquistarmos o título. 'Que quero alcançar quando estou em campo? Como estou a contribuir?' Thomas Tuchel é o último culpado" atirou.Nos últimos quatro jogos o Bayern Munique perdeu com o Manchester City na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (3-0); empatou com o Hoffenheim (1-1); empatou com o City (1-1) na Champions, e foi eliminado, e perdeu agora com o Mainz (3-1).O clube bávaro, que após este desaire perdeu a liderança da Bundesliga, recebe no próximo domingo o Hertha de Berlim.