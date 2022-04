Oliver Kahn dá 'banho de realidade' ao Barcelona sobre Lewandowski: «Não estamos loucos»

Embora tenha sido noticiado pela imprensa polaca que Robert Lewandowski já chegou a acordo com o Barcelona para a próxima época, Oliver Kahn, diretor geral do Bayern Munique, vem agora dizer que afinal pode não ser bem assim. O antigo guarda-redes alemão garante que o clube bávaro não vai abrir a porta da rua ao seu goleador."Não estamos loucos, estamos a falar de um jogador que marca entre 30 e 40 golos pela nossa equipa a cada temporada. Definitivamente vamos tê-lo connosco mais uma temporada", assegurou o dirigente antes do, que acabou por ditar o adeus dos bávaros a esta edição da Champions.Recorde-se que nos últimos dias surgiram notícias a dar conta que o avançado polaco é uma das prioridades do clube blaugrana para reforçar a frente de ataque da equipa de Xavi.Lewandowski, de 33 anos, tem contrato com o Bayern Munique até 2023 e ao que parece não quer renovar, pretendendo, isso sim, deixar a formação bávara e iniciar um novo projeto no próximo verão.O Barcelona contava convencer os alemães com a vontade do jogador e uma verba a rondar os 30 milhões de euros, mas pelos vistos não será fácil...