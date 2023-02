Oliver Kahn responde a críticas de Neuer: «Não fazem justiça ao seu estatuto de capitão»

Oliver Kahn, diretor desportivo do Bayern Munique, respondeu às mais recentes críticas de Manuel Neuer, onde este visou o clube bávaro por ter dispensado o treinador de guarda-redes e seu padrinho de casamento , Toni Tapalovic. O dirigente da formação germânica considerou que as declarações do guardião "vieram na altura errada"."O que Neuer disse em partes dessas entrevistas relativamente à saída de Toni Tapalovic não fazem justiça ao seu estatuto de capitão ou aos valores do Bayern Munique. Além disso, as suas declarações vêm na altura errada pois temos jogos muito importantes pela frente", referiu Kahn, em declarações à imprensa alemã.Neuer, recorde-se, continua a recuperar de uma grave lesão numa perna, contraída em dezembro do ano passado enquanto praticava esqui.