Os últimos dias de vida da namorada de Boateng: o acidente de carro, o álcool e o "diabo"

A relação de Kasia Lenhardt e Jérôme Boateng durou 15 meses e, sensivelmente uma semana depois da rutura, a modelo polaca, de 25 anos, apareceu morta num apartamento em Berlim.





Foi o defesa alemão do Bayern Munique quem anunciou o fim da relação, poucos dias depois de Lenhardt ter sofrido um acidente de viação e onde acusou consumo de álcool. Boateng tinha-a acusado de ser a responsável pelo fim da sua relação com Rebecca Silvera, a mãe dos seus filhos.A modelo não se calou e revelou que o seu relacionamento com o jogador tinha chegado ao fim depois de uma série de mentiras de Boateng e de uma alegada infedilidade. Chegou a apelidá-lo de "diabo" e avisou: "Vou falar mas preciso de me acalmar, dêem-me tempo".Depois destas declarações, o defesa central resolveu pedir desculpas à mãe dos filhos. "Tenho de assumir a responsabilidade e cuidar dos interesses da minha família, pedindo desculpa a todos os que magoei, principalmente a minha ex-namorada Rebecca e os nossos filhos."O jogador está atualmente no Qatar, a disputar o Mundial de Clubes com o Bayern Munique.A morte de Kasia Lenhardt não está a ser considerada suspeita, mas as autoridades têm uma investigação em aberto.