Bayern é campeão e Pedro Proença dá os parabéns a Tiago Dantas: «Um dia muito especial»

Pedro Proença deu os parabéns a Tiago Dantas pela conquista da Bundesliga, este sábado, selada após a derrota do Leipzig no terreno do Borussia Dortmund. Os bávaros ainda vão jogar hoje mas entrarão em campo já com o nono título consecutivo assegurado.





"Este é um dia certamente muito especial para o Tiago Dantas. A conquista do primeiro título de campeão nacional, a nível profissional, é sempre um momento muito importante, ainda para mais ao serviço de um dos maiores clubes do mundo, como é o caso do Bayern de Munique. O percurso dele é a prova da inquestionável qualidade dos nossos jovens e, por isso, só lhe posso deixar as minhas mais sinceras congratulações", referiu o presidente da Liga em comunicado.O médio emprestado pelo Benfica realizou até ao momento dois jogos (69 minutos) no campeonato alemão.