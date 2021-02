Polícia alemã reabre antiga investigação sobre Jérôme Boateng após morte da ex-namorada

Poucas semanas depois da morte da ex-namorada de Jérôme Boateng, a polícia alemã reabriu uma antiga investigação visando o futebolista do Bayern Munique. Kasia Lenhart, recorde-se, apareceu morta num apartamento em Berlim, aparentemente sem a interferência de terceiros.





Segundo o jornal 'Bild', vai voltar a ser investigada uma suspeita de agressão do jogador à modelo, um processo que se iniciou a 20 de dezembro de 2019, mas que foi temporariamente suspenso. O semanário 'Zeit' acrescenta que foram descobertas novas provas."O processo foi reaberto a 10 de fevereiro de 2021 porque recebemos nova informação no decorrer da investigação à morte em Berlim, que poderia dar indícios de uma possível continuação do processo. As investigações não estão concluídas", disse Anne Leiding, do ministério público.Na altura o processo não avançou porque Kasia Lenhart não quis dar mais informações à investigação.Esta não é a primeira acusação de violência doméstica visando o jogador do Bayern. Sherin Senler, ex-namorada de Boateng, também avançou com uma queixa semelhante.