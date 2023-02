Presidente do Bayern Munique desiludido com declarações Manuel Neuer: «É incompreensível»

As críticas de Manuel Neuer ao Bayern Munique, por ter despedido o treinador de guarda-redes e seu padrinho de casamento, Toni Tapalovic, caíram mal no clube bávaro e agora foi o presidente a dar voz ao descontentamento da direção."Para o clube é incompreensível e dececionante que o Manuel Neuer não tenha procurado uma comunicação direta connosco e tenha recorrido à imprensa", explicou Herbert Hainer."Estou mais dececionado e chateado porque acreditava que o Manuel, um grande jogador que está há muito tempo aqui, falaria desses temas primeiro connosco", acrescentou o líder do campeão alemão.Alguns jornais avançaram nos últimos dias que este caso podia levar à rescisão do contrato do guarda-redes, mas Hainer não quis alimentar a polémica: "Nós somos o Bayern Munique, aqui estes conflitos gerem-se internamente e no final até acabam por fortalecer o clube."